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Berker Güven'den reyting açıklaması  

Kanal D'de ekrana gelen Üç Kız Kardeş dizisinin Somer’i Berker Güven, reytingle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Berker Güven'den reyting açıklaması  

Üç Kız Kardeş dizisinin Somer’i Berker Güven Bebek’te görüntülendi.

 Berker Güven'den reyting açıklaması  

Oyuncu diziyle ilgili, "Reytinglerimiz güzel gidiyor. 50 bölumdür hala birinciyiz. Bu çok güzel ve gurur verici bir sey. Dizimiz salı günleri ekrana geliyor ve rekabetin içindeyiz. Salı televizyonun en sert günü” açıklamalarında bulundu.

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