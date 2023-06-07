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Berker Güven'in tatil rotası neresi oldu?

Ünlü oyuncu Berker Güven, bakın tatil için nereye gidiyor. İşte detaylar...

Berker Güven'in tatil rotası neresi oldu?

'Üç Kız Kardeş' dizisinin başrol oyuncusu Berker Güven, Cihangir'de ellerinde bavulları ile yürürken görüntülendi.

Berker Güven'in tatil rotası neresi oldu?

Güven, "Arkadaşlar tatil moduna girdim şimdi de sevgilim Nihal'in (Nihal Yalçın) yanına gidiyorum oradan da birlikte ver elini Londra tatili. Bunu hakettim bu sezon çok çalıştık. Bu sezonu kazasız belasız atlattık çok şükür sevgilim beni bekler" diyerek yoluna devam etti.

Berker Güven'in tatil rotası neresi oldu?

 

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