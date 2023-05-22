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Özgü Kaya'nın büyük başarısı

Son olarak Kanal D'de ekrana gelen Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya sosyal medyada bakın nasıl başarı yakaladı. İşte detaylar...

Özgü Kaya'nın büyük başarısı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya, şöhreti yakaladı.

Özgü Kaya'nın büyük başarısı

'Üç Kız Kardeş'in başarısıyla popülerliği artan oyuncu, Instagram'da 2 milyon takipçiyi geçti. Kaya'nın fotoğraf sanatçısı Ege İşlek'e verdiği son pozlara beğeni yağdı. (Posta)

Özgü Kaya'nın büyük başarısı

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