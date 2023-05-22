Özgü Kaya'nın büyük başarısı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya, şöhreti yakaladı.

'Üç Kız Kardeş'in başarısıyla popülerliği artan oyuncu, Instagram'da 2 milyon takipçiyi geçti. Kaya'nın fotoğraf sanatçısı Ege İşlek'e verdiği son pozlara beğeni yağdı. (Posta)

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