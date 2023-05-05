  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Almila Ada'dan aşk itirafı

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Üç Kız Kardeş’te rol alan Almila Ada, Elele dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Dizisi hakkında konuşan ünlü oyuncu, aşka dair görüşlerini de paylaştı.

Almila Ada'dan aşk itirafı

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in Dönüş’ü Almila Ada, Elele dergisinin bu ayki sayısına konuk oldu. Birbirinden renkli pozlar veren genç oyuncu hakkında merak edilenleri de anlattı.

Çocukken balerin olma hayalleri kurduğunu belirten Almila Ada, “Avrupa’da balerin olmanın hayalini kuruyordum. Benim çocukluğum, erken yaşta baleye başladığım ve sevdiğim için hep derslerle geçti. Ama o kadar yoğun antrenmanlara ve disipline rağmen çok seviyordum. Konservatuvarına girip tam zamanlı ortaokul eğitimime başladığım an; büyüdüğümde Avrupa’da okuma ve dans etme hayalim için hazırlanmaya başladım. Konservatuvarda liseyi bitirdiğim yaz, eğitimim için İngiltere’ye taşındım. Eğer çok ister ve çok çalışırsak, hayaller ya da hedefler gerçek oluyor” dedi.

 

Almila Ada'dan aşk itirafı
"DÖNÜŞ ŞANSLI BİR ROL"

Almila Ada, Dönüş karakterini de şu sözlerle anlattı: “Teklif ilk geldiği zaman, hem bir genç kızı hem de zaman atlamasından sonra yetişkin bir anneyi canlandıracak olmak heyecanlandırdı beni. İki aynı ama bir o kadar da farklı kadını yaratmak, hem zor hem de bir o kadar şanslı bir rol bence. Umarım ilerleyen bölümlerde, hikâyenin o kısmına da eşlik edecek izleyicilerimiz.”

Oyuncu, “Aşkta dengeyi bulmak mümkün mü?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Bence mümkün. İlişkide aşk, güven, sorumluluk, sevgi, hoşgörü gibi her şey karşılıklı olduğu zaman; özel ve doğru dengede oluyor. Tabii hayatın koşuşturmasıyla gelen birçok sebepten dolayı denge kayıyor. Önemli olan, iki kişinin o dengeyi düzeltmek ve korumak için gösterdiği özenden ve verdiği değerden geçiyor.”

 Almila Ada'dan aşk itirafı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Berker Güven'den reyting açıklaması  
  Magazin

Berker Güven'den reyting açıklaması  

Üç Kız Kardeş'in yıldızı Nazlı Senem Ünal'dan şarkı sürprizi
  Magazin

Üç Kız Kardeş'in yıldızı Nazlı Senem Ünal'dan şarkı sürprizi

Mauro Icardi ve Lucas Torreira ilgi odağı oldu
  Magazin

Mauro Icardi ve Lucas Torreira ilgi odağı oldu

Rıza Kocaoğlu gizemli arkadaşıyla gecelerde
  Magazin

Rıza Kocaoğlu gizemli arkadaşıyla gecelerde

İsmail Hacıoğlu ve sevgilisi Aslıhan Gürbüz ilk kez el ele görüntülendi
  Magazin

İsmail Hacıoğlu ve sevgilisi Aslıhan Gürbüz ilk kez el ele görüntülendi

Seyyal Taner’den “Armut”un en iyisi
  Magazin

Seyyal Taner’den “Armut”un en iyisi