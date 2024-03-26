"Üç Kere Mavi" sekizinci kez sahnede

İki yıl önce oyuncu Civan Öztürk, Ece Letafet Bayram ve Yağmur Kılıç tarafından Eskişehir’de kurulan, yerel tiyatro grupları arasında en çok turneye çıkan Quart Tiyatro'nun oyunları her şehirde kapalı gişe oynuyor.

Eskişehir'in yeni sahnesi FIN Stage'de sahnelenecek oyun iki ayda Eskişehir, İstanbul, Yalova, Bursa ve Ankara'da olmak üzere 8. kez seyircisiyle buluşacak.

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