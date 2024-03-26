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"Üç Kere Mavi" sekizinci kez sahnede

Sıra dışı anlatımı, gizemli öyküsü ve on üç yaşında genç bir kızın yaşadığı karmaşayı melodramatik şekilde seyirciye aktaran Üç Kere Mavi izleyicide soğuk duş etkisi yaratıyor.

"Üç Kere Mavi" sekizinci kez sahnede

İki yıl önce oyuncu Civan Öztürk, Ece Letafet Bayram ve Yağmur Kılıç tarafından Eskişehir’de kurulan, yerel tiyatro grupları arasında en çok turneye çıkan Quart Tiyatro'nun oyunları her şehirde kapalı gişe oynuyor.

"Üç Kere Mavi" sekizinci kez sahnede

Eskişehir'in yeni sahnesi FIN Stage'de sahnelenecek oyun iki ayda Eskişehir, İstanbul, Yalova, Bursa ve Ankara'da olmak üzere 8. kez seyircisiyle buluşacak.

"Üç Kere Mavi" sekizinci kez sahnede

 

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