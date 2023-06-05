Tüzzün kendi tarzıyla geri döndü

Sound ve vokal tekniği olarak alışılmışın dışında işler yaptığını özellikle belirten Tüzzün’ün söz-müziği kendisine, düzenlemesi Slong ve Baz’ a ait olan “Sen Değil “ isimli şarkısı Noah Entertainment etiketiyle tüm platformlarda yerini aldı. Piyasada ünlü isimlere verdiği şarkılarla tanınan Tüzzün uzun bir aradan sonra tekrar kendi özgün tarzıyla geri döndü.

Sessizliğini bozan Tüzzün, şarkısında güzel giden bir ilişki sonrası aşık olduğu kadını aslında hiç tanıyamadığından ve bazen insanın inadına acılara koşmasından bahsediyor. “Acı çekmek mi illa? Gözleri ruhsatsız silah” gibi metaforik sözlerle hikayesini anlatan rapçi, melodik vokalleri ile hafızalara kazınmayı hedefliyor.

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