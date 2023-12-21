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Türkiye’nin ilk çocuk oyuncu ödülleri 25 Aralık’ta sahiplerini buluyor

Layla Şirin Ajans'ın düzenlediği Türkiye’nin ilk çocuk oyuncu ödül gecesinde yıldız çocuklar yarışıyor.

Türkiye’nin ilk çocuk oyuncu ödülleri 25 Aralık’ta sahiplerini buluyor

Yedinci Koğuştaki Mucize filminden herkesin tanıdığı başrol çocuk oyuncusu Nisa Sofiya Aksongur , 49.Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde en iyi çocuk oyuncu ödülünü alan Ada Erma ve son zamanlarda izlenme rekorları kıran Ne Gemiler Yaktım, Sandık Kokusu gibi dizilerin başrol çocuk oyuncuları Melisa Duru Ünal , Züleyha Yıldız , Mina Akdin gibi içlerinde pek çok tanınmış çocuk oyuncunun yer aldığı çocuk ödülleri yarışmasında başa baş bir oylama sürüyor. 25 Aralık Pazartesi akşamı düzenlenecek ödül gecesinde en iyi çocuk oyuncular ödüllerine kavuşacaklar.

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