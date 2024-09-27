Türkiye'de daha kaç kadını dövmem gerek!

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, "Seni tanıdığımız günden beri güzelliği ve dişiliği ile ön planda olan bir kadınsın. Bu durum sana neler getirdi?" sorusuna karşılık, Sevda Demirel, "Dişilik bana zarar getirdi" dedi.

ÖLÜM ORUCUNA GİRDİM

Ezmeci'nin " Hande Ataizi'ne attığın tokat hayatında geçmeyen iz oldu. " demesi üzerine Demirel, " Bu olayı hiç açmak istemiyorum. Ama ilk defa size bu konunun nasıl bu hale geldiğini anlatacağım. Bir emniyet görevlisinin bana karşı olan tutkusundan dolayı hayatım karardı. Ölüm orucuna girdim. Günlerce yemek yemedim."

ANNEM BEYİN AMELİYATI OLDU

"İsmini vermek istemediğim bu emniyet görevlisinin bana attığı iftira üzerine yapılan haberler annemi çok üzdü. Annem beyin ameliyatı oldu."

O DÖNEMİN EMNİYET MÜDÜRÜ BENİ AKLADI

"Savaş Ay abi Allah rahmet eylesin. Beni programına davet etti. Bu konuyla ilgili. Fakat programın akışı kendimi ifade edecek şekilde gelişmedi. Birden bir ağlama krizine girdim. Bana gelen destek telefonlarından mutlu oluyorum ama yeterli olmuyordu kendimi bu konuda ispat etmem için. Ama birden bir telefon geldi ki o dönemin İstanbul emniyet müdürü konuya açıklık getirdi ve benim iftiraya uğradığımı açıkladı. Hayatım boyunca o anı unutamam. En üst yetkili benim iftiraya uğradığımı açıklamıştı."

HANDE ATAİZİ ISRARLA BENİMLE UĞRAŞTI

"Bu aklanma olayına rağmen Hande Ataizi bana her fırsatta laf sokmaya devam etti. En üst düzeydeki yetkili kişi bile bunun iftira olduğu açıklarken bana bir televizyon programında bu konu üzerine laf sokması bardağı taşıran son damla oldu. " diyerek yıllar önce yaşanan bu olaya açıklık getirdi.

DORUK DOĞRUSÖZ'Ü DÖVMEK ZORUNDA KALDIM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " Cinsiyet değiştiren Doruk (Neslihan) Doğrusöz ile neden ayrıldınız? " sorusu üzerine Sevda Demirel "Doruk benim ruhuma iyi geldi. Fakat aşırı kıskançlığı bir gün beni delirtti ve onu çok kötü dövmek zorunda kaldım." ve bu olaydan sonra ayrıldık diyerek cevapladı.

ŞARKICILIĞIMI BEN TÜRKİYE'YE KABUL ETTİREMEDİM

Ezmeci'nin " Şu an nasıl geçiniyorsun? " sorusuna karşılık Demirel "Böyle bir soruyla karşılaşmak beni çok üzüyor. Ben iyi bir şarkıcıyım. Türkiye’de bunu bir türlü kabul ettiremedim. Bu alanda popüler olmam için daha kaç kadını dövmem gerek." diyerek esprili bir dille cevap vermeyi tercih etti.

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