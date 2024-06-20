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Türkbükü'nün en yenisi Holl Türkbükü açıldı

Türkbükü’nün gözde işletmelerinden Üzüm Kızı’nın sahibi Bahadır Akın sezona bomba gibi giriş yaptı. 

Türkbükü'nün en yenisi Holl Türkbükü açıldı

Yenilikleri ve muhteşem sahne performanslarıyla gece boyunca müşterilerine eğlenceye ve müziğe doyuracak olan Üzüm Kızı neredeyse gün boyunca kesintisiz eğlencesi ile Bodrum’un tek adresi olacak. 

Türkbükü'nün en yenisi Holl Türkbükü açıldı

Üzüm Kızı’nın içinde açılan Holl Türkbükü geçtiğimiz gün kapılarını açtı genç Dj Serra İmamoğlu’nun muhteşem  müzik performansı ile eğlenmeye gelenler gönüllerince bir gece geçirerek eğlence ve müziğe doydular. 

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