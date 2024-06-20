Türkbükü'nün en yenisi Holl Türkbükü açıldı

Yenilikleri ve muhteşem sahne performanslarıyla gece boyunca müşterilerine eğlenceye ve müziğe doyuracak olan Üzüm Kızı neredeyse gün boyunca kesintisiz eğlencesi ile Bodrum’un tek adresi olacak.

Üzüm Kızı’nın içinde açılan Holl Türkbükü geçtiğimiz gün kapılarını açtı genç Dj Serra İmamoğlu’nun muhteşem müzik performansı ile eğlenmeye gelenler gönüllerince bir gece geçirerek eğlence ve müziğe doydular.

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