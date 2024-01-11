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Türk rap sahnesine yeni soluk

Türk rap sahnesinin yeni parlayan yıldızı Yighoes, müzik dünyasına kendi özgün tarzını sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. 5 Ocak'ta bağımsız olarak yayımladığı ilk EP'si "LUZIA / Elimde Değil Ki" ile geniş bir dinleyici kitlesine seslenen sanatçı, özellikle EP'nin üçüncü şarkısı olan "LUZIA" ile synthwave ve 80'ler disco-funk soundlarıyla büyülüyor.

Türk rap sahnesine yeni soluk

Müziğinde sıra dışı bir tarza sahip olan Yighoes, "LUZIA"na yayınlanmasıyla birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç sanatçı, synthwave ve 80'ler disco-funk soundlarını başarıyla birleştirerek dinleyicilere kendine özgü bir deneyim sunuyor. Yighoes, EP'nin miks işlemlerini üstlenirken kendisinin Berlin'de ses mühendisliği öğrencisi olduğunu belirtiyor.

Türk rap sahnesine yeni soluk

"LUZIA"nın resmi müzik videosu, Yighoes'un resmi YouTube kanalında yayınlandı ve büyük beğeni topladı.

Yighoes, müzik tutkunu dinleyicilerini etkilemeye devam ediyor ve Türk rap sahnesinde kendine sağlam bir yer edinmeye adım atıyor. Yighoes'un kariyerini yakından takip etmek, Türk rap müziğinin geleceğini keşfetmek isteyenler için heyecan verici bir yolculuk olabilir.

Yighoes'un kendine özgü tarzı ve müzikal vizyonu, onu Türk rap sahnesinde farklı bir yere konumlandırıyor. Genç yaşına rağmen büyük bir yetenek ve potansiyel gösteren sanatçı, müziğinde cesur bir şekilde deneysel ve yenilikçi yaklaşımlar deniyor. "LUZIA" ile başlayan bu müzikal serüvenin, Yighoes'un gelecekteki çalışmalarıyla daha da ilgi çekici bir hal alacağına şüphe yok. Türk rap müziği, Yighoes gibi yetenekli ve özgün sanatçılar sayesinde sürekli bir gelişim içinde ve dinleyicilerine farklı deneyimler sunmaya devam ediyor. Yighoes'un adını müzik dünyasında daha sık duyacağımıza kesin gözüyle bakabiliriz.

 

 

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