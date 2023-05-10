Türk Böbrek Vakfı yararına yaza merhaba daveti

Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk ve Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen davete vakıf üyelerinin yanı sıra çok sayıda isim katıldı.

Davete aralarında; Esin Demirören, İsmet Alpagut, Nur Yüceler, Ayşegül & Ali Ünal, İnci Gazioğlu, Canan Salargil, Kadriye & Güven Olgar, Arzu Ermiş, Tuğba Melis Türk, Oya Anlar Onat ve Canan İmer’in de olduğu 150 konuk katıldı.

TBV Başkanı Timur Erk yaptığı konuşmada davetlilere teşekkür ederken, vakıf gönüllülerinin bağışları ile deprem bölgesinde, Kahramanmaraş, Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesine, yaptırılıp Üniversiteye bağışlanmak üzere, 15 hemodiyaliz cihazı alt yapılı bir diyaliz merkezi yapımına hızla devam edildiğini ve kısmet olursa önümüzdeki ayın sonlarında tamamlanacağı müjdesini verdi. Yaklaşık 400 bin Euro’ya mal olacak diyaliz merkezinin tamamının vakıf bağışçılarının katkılarıyla tamamlanacağını belirterek, destek olan bağışçıların kutsal bir amaç için buluşmasının deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için çok kıymetli olduğunun altını çizdi. Geceden elde edilen gelir vakfa bağışlanırken, davetliler arasında bulunan Aydoğan Semiz de bir diyaliz cihazı bağışlayacağını açıkladı.

Gecede sahne alan Canan – Yahya Geylan çifti konuklara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

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