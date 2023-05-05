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Hastalar istedi! Timur Erk ve Tuğba Melis Türk Murat Balkan’la şarkı söyledi

Türk Böbrek Vakfı'nın gelenekselleştirdiği “Diyaliz hastalarına moral gecesi” organizasyonu 3 yıl aranın ardından dün akşam gerçekleştirildi.

Hastalar istedi! Timur Erk ve Tuğba Melis Türk Murat Balkan’la şarkı söyledi

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş’in ev sahipliğinde, Yeşilköy Dürümcü Baba sponsorluğunda düzenlenen geceye yüzün üzerinde diyaliz tedavisi gören hasta katıldı.

Hastalar istedi! Timur Erk ve Tuğba Melis Türk Murat Balkan’la şarkı söyledi

Gecede sahne alan balkan müziğinin usta ismi Murat Balkan ve orkestrası ise şarkılarıyla davetlileri coşturdu. Şarkı arasında söz alan Balkan; “Ben de yakın zamana kadar sizler gibi diyaliz hastasıydım. Uzun ve yorucu bir sürecin sonunda ikinci böbrek naklimi 1 ay evvel oldum ve şuan sahnedeyim. Sizlerle olmaktan çok da mutluyum ama sahnede yalnızım” esprisini yapınca hastaların tezahüratlarıyla sahneye Timur Erk ve Tuğba Melis Türk çıktı. ‘Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar’ şarkısını birlikte seslendiren üçlüyü tüm salon ayakta alkışladı.

Hastalar istedi! Timur Erk ve Tuğba Melis Türk Murat Balkan’la şarkı söyledi

TUĞBA MELİS’İN PARMAĞI HALA BOŞ

Mikrofonda söz alan vakıf Başkanı Timur Erk; Murat Balkan ve Ayhan Ataman’a teşekkür ederken, Tuğba Melis Türk’e de espri yapmayı ihmal etmedi. Salona dönen Erk; “Yalnızım şarkısını söyledik, ben yalnız değilim, ama inanır mısınız, böyle güzel, her şeyiyle dört dörtlük Tuğba Melis yalnız. Parmakları hala boş” demesi salonda kahkahalara neden oldu.

 

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