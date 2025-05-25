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Turgay Saka, Osimhen'e seslendi!

Turgay Saka, Osimhen'e seslendi! İşte detaylar...

Turgay Saka, Osimhen'e seslendi!

Son dönemde yayınladığı projelerle adından sıklıkla söz ettiren başarılı sanatçı Turgay Saka, Galatasaray taraftarına özel olarak hazırladığı yeni şarkısı “Bu Bir Aşk Davası” ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

 Turgay Saka, Osimhen'e seslendi!

Bir şarkıdan fazlası olan proje, Galatasaray tribünlerinde yankılanacak yeni bir marş olarak dikkat çekiyor.

 

Turgay Saka, Osimhen'e seslendi!
Sözleri Zafer Kerey’e, bestesi Turgay Saka’ya ait olan şarkının aranjörlüğünü Hüseyin Kırkışoğlu üstlendi. Şarkının video klibi ise tamamen yapay zeka teknolojisiyle Burak Yazır tarafından hazırlandı. Bu yönüyle proje, hem duygusal hem de teknolojik bir yenilik taşıyor.

 Turgay Saka, Osimhen'e seslendi!

“Bu Bir Aşk Davası”, Galatasaray’a duyulan sevdanın müzikal bir dışavurumu. Turgay Saka, bu çalışmasında taraftarın sesine tercüman oluyor. Şarkının duygusu, Galatasaray’a gönül verenlerin yüreğinden geçenleri dile getiriyor.

 Turgay Saka, Osimhen'e seslendi!

Dinleyicide, “Osimhen’e: Sarı kırmızı sana çok yakışıyor, gitme!” çağrışımı uyandıran bu atmosfer, parçayı bir marştan öte duygu yüklü bir bağlılık manifestosuna dönüştürüyor.

 Turgay Saka, Osimhen'e seslendi!

Turgay Saka, bu marşı sadece bir şarkı olarak değil, bir bağlılık göstergesi ve taraftar duruşu olarak tanımlıyor. ''Bu Bir Aşk Davası'', Galatasaray’a gönül veren herkesin sahipleneceği, duygusunu paylaşacağı ve gururla söyleyeceği yeni bir marş olmaya aday.

 Turgay Saka, Osimhen'e seslendi!

Turgay Saka'nın yeni projesi ''Bu Bir Aşk Davası'' Kerey Production etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında ve klibi NetD kanalında yayında!..

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