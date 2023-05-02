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Tuncer Cücenoğlu’nun “Helikopter”i ilk kez İstanbul sahnelerinde

Yönetmen, oyuncu Kemal Başar yönetimindeki Tiyatro Keyfi, 2019 yılında kaybettiğimiz oyun yazarı-akademisyen Tuncer Cücenoğlu’nun uluslararası başarılara sahip oyunu Helikopter ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tuncer Cücenoğlu’nun “Helikopter”i ilk kez İstanbul sahnelerinde

Eylül ayında sahnelenecek olan Helikopter’de; Kemal Başar, Ercüment Aydın, Murat Taşkent, Mazhar Alican Uğur, Sude Kızık ve Batuhan Sezer rol alıyor. Tuncer Cücenoğlu’nun kaleme aldığı, güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen konusuyla sahneye uyarlanan eser, dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla adından söz ettirdi. Kısa bir süre Bursa’da da sahnelenen “Helikopter” yıllar sonra ilk kez İstanbul’da seyirci karşısına çıkacak.

Tuncer Cücenoğlu’nun “Helikopter”i ilk kez İstanbul sahnelerinde

1993 yılında Uluslararası Tiyatro Enstitüsü ödülüne layık görülen Helikopter’in hikayesi ise şöyle; ülkenin birinde, deniz kıyılarındaki lüks otellerde toplantılar yapmaya doyamayan medyatik Denizcilik Bakanı, ülkede ağır bir deprem olduğunu duyar duymaz olay yerine gitmek için harekete geçer. Herkesten önce olay yerine varıp medyaya çıkan ilk politikacı olmak, ününü arttırmak için bulduğu ilk helikopteri müsteşarının ve genel müdürünün tüm karşı koymalarına rağmen apar topar kaldırır. Ancak, uzun yolculuklara dayanıksız helikopter bir dağın tepesine zorunlu iniş yapar. Kısa süre sonra kazazedeler birbirine girer. Her şey açığa çıkar, ortaya dökülür. Zaman geçtikçe, korku büyüdükçe aralarında sınıf farkı kalmaz, olaylar komik bir hal alır.

 

 

Tuncer Cücenoğlu’nun “Helikopter”i ilk kez İstanbul sahnelerinde

GÜLMEKTEN PROVAYA ARA VERİYORLAR

Kemal Başar yönetiminde bir araya gelen oyuncular, uyumlu bir birliktelik yakaladıklarını belirtiyorlar. Ağlanacak halimize güldüğümüz sahnelerin olduğunu ve kimi sahnelerde birbirlerine gülmekten provaya ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyen oyuncular, ilk kez bir araya gelen bir ekip olarak, Kemal Başar’ın eğlenceli, oyunculara olanak tanıyan yönetimi ve hikayenin sağlamlığıyla seyircinin çok zevk alacağı, keyifli ve iyi bir iş çıkaracaklarını belirtiyorlar.

Tuncer Cücenoğlu’nun “Helikopter”i ilk kez İstanbul sahnelerinde

Provaları, oyunun da sıklıkla sergileneceği Kats Sahne’de sürdüren ekip, prömiyeri iple çektiğini belirtiyor.

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