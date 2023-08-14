Tülin Şahin Kopenhag Moda Haftası’nda yürüdü

Kopenhag Moda Haftası yine tüm 'cool'luğunu konuşturdu. İskandinav yalınlığını ve sadeliğini her seferinde en iyi şekilde yansıtan Kopenhag Moda Haftası otoriterlerden yine tam not aldı.

Ünlü modeller, moda otoriterleri ve gazeteciler, dünyanın dört bir yanından Danimarka’nın başkentine akın etti. Sürdürülebilirlik temasının tüm koleksiyonlarda hakim olduğu görülürken modellerin yan ısıra çeşitliliği vurgulamak açısından her alandan başarılı kadınlar da farklı beden ölçüleri ile podyumda yürüdü.

AÇILIŞ DEFİLESİ SANAT GALERİSİNDE



Top model Tülin Şahin, Kopenhag Moda Haftası’nda ilk defa yer alan Hollandalı ünlü tasarımcı Tess van Zalinge'nin baş mankeni olarak defilenin açılışını yaptı. Koleksiyon güçlü kadınları vurgulayıp, hedeflerken aynı zamanda sürdürülebilirlik ve döngüsel kullanım da hakimdi. Tess, “Dünyaca ünlü markalar kumaşları artınca imha ediyor. Biz bunu koleksiyonumuzda değerlendirmek istedik ve farklı markalardan 'limited edition' olan kumaşlarını aldık. Örneğin, Tülin'in giydiği yelek Max Mara'nın yıllar önce kullandığı çok özel bir kumaştan yapıldı. Pantolonu da Yves Saint Laurent markasının yine çok özel bir kumaşından” dedi.

Böylece döngüsel kullanıma ve çevre bilincine de dikkatleri çekmiş oldular. Zalinge, tasarımlarını sanattan ilham alarak tasarladığı için mekan olarak Kopenhag'ın en iyi sanat galerilerinden biri olan Galleri Egelund'da defilesini sergilemeyi tercih etti. Çok büyük bir sanat galerisi olmasına rağmen defileye ilgi çok yoğun olunca izleyiciler sokağa taştı. Dünyaca ünlü dergilerin sosyal medya hesaplarından defileden canlı yayın yapıldı. Vogue ve Harpers Bazaar gibi dergilerin Hollanda edisyonları dünyaca ünlü model Tülin Şahin’in defilede yürüdüğünü şov esnasında defalarca duyurdular.

Tülin Şahin’in Danimarka'lı genç hayranları da defileye gelerek, onunla bol bol fotoğraf çekilip, kendi hesaplarında paylaştı.





BAKAN YALNIZ BIRAKMADI



Yoğun ilgi gören dünyaca ünlü top model Tülin Şahin’i ailesi ve sınıf arkadaşları da izleyerek, yalnız bırakmadı. Şahin’i ayrıca Danimarka'nın en sevilen politikacılardan Çevre Bakanı İda Auken de takip etti. Bakan Auken, defile sonrası Şahin’i tebrik ederek, kutladı.

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