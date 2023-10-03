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Tuğba Yurt'tan büyük başarı!

Ünlü şarkıcı Tuğba Yurt'tan büyük başarı!

Tuğba Yurt'tan büyük başarı!

Başarılı pop yıldızı Tuğba Yurt, son yayınladığı projesi 'Sonsuza Dek' kısa sürede dinleyicilerden tam not aldı.

 Tuğba Yurt'tan büyük başarı!
Spotify’da 1 milyon dinlenme sayısını geride bıraktı. Yurt, sosyal medya hesabından dinleyicilerine teşekkür etti.

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