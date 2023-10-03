 Tuğba Yurt'tan büyük başarı!

Başarılı pop yıldızı Tuğba Yurt, son yayınladığı projesi 'Sonsuza Dek' kısa sürede dinleyicilerden tam not aldı.



Spotify’da 1 milyon dinlenme sayısını geride bıraktı. Yurt, sosyal medya hesabından dinleyicilerine teşekkür etti.

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