 Tuğba Yurt 'Dünya Hevesi'ni müzikseverlerle buluşturdu

Güçlü yorumu ve çıkardığı single çalışmaları ile başarısını sürdürmeye devam eden Tuğba Yurt, yeni şarkısı 'Dünya Hevesi'ni dinleyicilerle buluşturdu.

Sözlerini Melda Gürbey’in yazdığı, bestesini İlker Bayraktar’ın üstlendiği şarkının düzenlemesini Tarık İster yaptı.

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