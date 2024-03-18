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Tuğba Yurt 'Dünya Hevesi'ni müzikseverlerle buluşturdu

Tuğba Yurt 'Dünya Hevesi'ni müzikseverlerle buluşturdu. İşte detaylar...

Tuğba Yurt 'Dünya Hevesi'ni müzikseverlerle buluşturdu

Güçlü yorumu ve çıkardığı single çalışmaları ile başarısını sürdürmeye devam eden Tuğba Yurt, yeni şarkısı 'Dünya Hevesi'ni dinleyicilerle buluşturdu.

 Tuğba Yurt 'Dünya Hevesi'ni müzikseverlerle buluşturdu

Sözlerini Melda Gürbey’in yazdığı, bestesini İlker Bayraktar’ın üstlendiği şarkının düzenlemesini Tarık İster yaptı.

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