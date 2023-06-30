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Tuğba Özerk'in bayram rekoru

Güzel şarkıcı Tuğba Özerk bayramda sahne aldığı Altınoluk’ta ilk defa “sahibinden satılık” şarkısını söyledi.

Tuğba Özerk'in bayram rekoru

Denize kurulan sahnede şarkılarını seslendiren Tuğba Özerk seyircilerin bayramını kutlarken Kolay Değil şarkısında “Ben aşk işini beceremedim yapabilenleri tebrik ediyorum hiç kolay değil” dedi.

Tuğba Özerk'in bayram rekoru

Sosyal medyada konserini canlı olarak yayınlayan Tuğba Özerk’i izleyenler bayramda internet üzerinden 3 saatlik konser izlediler. Tüm sosyal medya hesaplarından aynı anda yaptığı canlı yayınla izlenme rekoru kırdı. Giydiği transparan kıyafetle yine iddialı olduğunu kanıtlayan Tuğba Özerk kusursuz fiziğiyle de dikkat çekti. 

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