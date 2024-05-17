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Tuğba Özerk: İçimdeki kadınların İz'ini anlattım

"İçimdeki kadınların hikayesini şarkıya ve klibe yansıttım" diyen Tuğba Özerk'in yeni teklisi 'İz', Özerk Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

Tuğba Özerk: İçimdeki kadınların İz'ini anlattım

Sözü ve müziği Özerk’in kendisine ait şarkının düzenlemesi ise aranjör Murat Yeter imzasını taşıyor. 

Tuğba Özerk: İçimdeki kadınların İz'ini anlattım

Seyit Ares ve Pınar Kerimoğlu’nun kostümleriyle kamera karşısına geçen Tuğba Özerk’in ‘İz’ şarkısının video klip yönetmenliğini Erkan Nas yaptı, fotoğraflarını da Hakan Güngörmez çekti. Bir ayrılığın hikayesini anlatan hareketli şarkı İz, ikili ilişkileri de ti’ye alan nüktedan sözleri ile dikkat çekiyor.

Tuğba Özerk: İçimdeki kadınların İz'ini anlattım

Özerk ¨İçimdeki kadınların İz’i bu, onların duygularını eğlenceli bir dille kaleme aldım. Klipte de matruşka gibi şarkıyı farklı birkaç Tuğba ile birlikte söyledik¨ diye konuştu.

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