Tuğba Özerk: İçimdeki kadınların İz'ini anlattım

Sözü ve müziği Özerk’in kendisine ait şarkının düzenlemesi ise aranjör Murat Yeter imzasını taşıyor.

Seyit Ares ve Pınar Kerimoğlu’nun kostümleriyle kamera karşısına geçen Tuğba Özerk’in ‘İz’ şarkısının video klip yönetmenliğini Erkan Nas yaptı, fotoğraflarını da Hakan Güngörmez çekti. Bir ayrılığın hikayesini anlatan hareketli şarkı İz, ikili ilişkileri de ti’ye alan nüktedan sözleri ile dikkat çekiyor.

Özerk ¨İçimdeki kadınların İz’i bu, onların duygularını eğlenceli bir dille kaleme aldım. Klipte de matruşka gibi şarkıyı farklı birkaç Tuğba ile birlikte söyledik¨ diye konuştu.

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