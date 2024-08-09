 Tuğba Melis Türk'ün 'Survivor' itirafı!

Tuğba Melis Türk, köpeğiyle Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, "Tatil yaptım biraz. Kışın bir dönem işi yaptım. İlk kez dönem projesi yapmıştım. Dönem işi zordu. Sabah 05.00'da kalkıyordum. Bilmediğim kelimelere bakıyordum. Kostümleri ağırdı" dedi.

Tatilden bahseden Türk, "Önce Mısır'a gittim. Sonrasında Fethiye ve Datça'ya gittim. Herkes fiyatlardan bahsediyor.

Datça'da fiyatlar makuldü. Esnaf için de zor durum. Genel olarak bakıldığında herkes mağdur" diye konuştu.

Projeler için oyuncu, "Sinema ve dizi projelerini okuyorum. Bana farklı gelen bir rol isterim" açıklamasını yaptı.



Sokak hayvanları yasası için oyuncu, "Onlar bizim canımız. Bir şeye üzülsem hemen yanıma gelir köpeğim" dedi.



Geçtiğimiz yıllarda 'Survivor'a katılan Türk, "Yemek yemeyi çok seven biri olarak zorlandım. Dayanmak zor. Yemek veriliyor diye polemikler çıktı. Yaşadım verilmiyor yemek. İki haftada dokuz kilo verdim" şeklinde konuştu.

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