 Tom Hanks ve Sinan Cillov'un dostlukları büyüyor

Ünlü Hollywood yıldızı Tom Hanks, Yunan Adaları'na bağlı Nisida Archangelos'ta tatil yaparken, Türk iş insanı ve yakın arkadaşı Sinan Cillov ile buluştu.

Arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri bu keyifli tatil, dostluklarının bir başka güzel örneğini sergiliyor. Hanks, her yıl Yunan adalarına geldiğini ve yıllar önce tanıştığı Sinan Cillov ile bu yaz Nisida Archangelos'ta bir araya geldiklerini belirtti. Küçük bir adada konaklayan Hanks, dostu Cillov ile Taverna Stigma adlı restoranda yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Hanks’in yanında eşi Rita Wilson ve küçük köpeği de vardı.



Tatilde, Hanks Nisida Archangelos’tan Bodrum’a geçerek çeşitli tatil yerlerini dolaşmayı da planladı.

Yemekte Cillov ile olan dostluğuna vurgu yaparak, "Bu benim Türk kardeşim" şeklinde bir espri yaptı. Her yıl bir araya geldiklerini ifade eden ünlü yıldız, "Yaz aylarında hemen her yıl Yunan ve Bodrum adalarına gelmeye çalışıyorum," dedi. Bu tatil, sadece güzel anılar biriktirmekle kalmayıp, iki kültür arasında da bir köprü oluşturan Hanks ve Cillov’un, ıssız bir adada dostlarıyla geçirdiği keyifli bir akşamla taçlandı.

