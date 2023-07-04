Tom Clancy’s Jack Ryan dizisinin dördüncü ve final sezonu sadece Prime Video’da  

Üçüncü sezondan sadece altı ay sonra prömiyerini gerçekleştirecek final sezonu, Jack’in hikayesini heyecanla bekleyen hayranlarını mutlu edecek. Altı bölümlük dizinin final sezonu dünya çapında 240’tan fazla ülke ve bölgede sadece Prime Video’da yayına girecek. Hayranları, Tom Clancy’s Jack Ryan dizisinin ilk üç sezonunu Prime Video’da izleyebilir.

Tom Clancy’s Jack Ryan dizisinin dördüncü ve final sezonunda kahramanımız şimdiye dek en tehlikeli görevini üstlenerek hem yerli hem yabancı düşmanlarla karşı karşıya geliyor. Jack Ryan, yeni CIA başkan vekili olarak kurum içindeki bir yolsuzluğu açığa çıkarmakla görevlendirilir ancak o sırada ülkenin savunmasızlığını ortaya çıkarabilecek şüpheli bir karanlık operasyonu keşfeder. Jack ve ekibi yolsuzluğun ne kadar derine indiğini araştırırken çok daha kötü bir gerçeğe ulaşır. Bir uyuşturucu karteliyle bir terör örgütü arasındaki yakınlaşmanın çok daha yakında olduğunu gören kahramanımız, daima korumak için mücadele ettiği sisteme olan inancını da sorgulamak zorunda kalır.

Dizinin kadrosunda Jack Ryan rolünde John Krasinski, James Greer rolünde Wendell Pierce, Mike November rolünde Michael Kelly, CIA Başkan Vekili Elizabeth Wright rolünde Betty Gabriel, Cathy Mueller rolünde Abbie Cornish, Domingo Chavez rolünde Michael Peña ve Chao Fah rolünde Louis Ozawa gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Bir Amazon Studios, Paramount Television Studios ve Skydance Television ortak yapımı olan Tom Clancy’s Jack Ryan dizisinin yönetici prodüktörlüğü görevi Allyson Seeger, Andrew Form, John Krasinski, Brad Fuller, Michael Bay ve John Kelly üstleniyor. Ayrıca Tom Clancy, Skydance Television adına David Ellison, Dana Goldberg ve Matt Thunell ile Vaun Wilmott, Mace Neufeld ve Carlton Cuse de dördüncü sezonun yönetici prodüktörleri arasında yer alıyor.

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