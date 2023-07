The Stay Warehouse’daki özel davetle sanat ve gastronomi buluştu Özgün mimarisiyle The Stay Warehouse, sanat ve gastronominin Ege’deki yansıması oldu. 2 Michelin yıldızlı şef Yoshizumi Nagaya partnerliği ile konsepti tasarlanan Japon omakase restoranı Sankai by Nagaya pop-up deneyimi Alaçatı ile buluştu. Galeri 77’nin Türkiye ve dünyada temsil ettiği 12 sanatçının eserlerini bir araya getiren “Yolculuk / Journey” sergisi ise ziyaretçileri bir sanat yolculuğuna çıkardı.