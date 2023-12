The Ritz Carlton İstanbul geleneksel dilek ağacıyla miniklerin hayallerine dokunuyor The Ritz-Carlton, Istanbul’un her yıl olduğu gibi 2024 yılını da Dilek Ağacı projesi ile karşılıyor. Tüm otel ekibinin ve misafirlerin çocukların ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla destek olduğu proje, bu yıl Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’ndaki minikler için hazırlandı.