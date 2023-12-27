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The Ritz Carlton İstanbul geleneksel dilek ağacıyla miniklerin hayallerine dokunuyor

The Ritz-Carlton, Istanbul’un her yıl olduğu gibi 2024 yılını da Dilek Ağacı projesi ile karşılıyor. Tüm otel ekibinin ve misafirlerin çocukların ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla destek olduğu proje, bu yıl Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’ndaki minikler için hazırlandı. 

The Ritz Carlton İstanbul geleneksel dilek ağacıyla miniklerin hayallerine dokunuyor

The Ritz-Carlton, Istanbul’un 2012 yılından itibaren gelenekselleşerek devam eden Dilek Ağacı projesi, bu yılda miniklerin hayallerine dokunmaya devam ediyor. Her yıl verilen destek ve yardımlarla daha çok çocuğa ulaşarak hayalleri gerçekleştiren proje, 2024 yılında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ile iş birliğinde hayata geçirildi. Çocukların heyecanla beklediği hediyeler, otel ekibi ve misafirleri tarafından hazırlandı. 

 

The Ritz Carlton İstanbul geleneksel dilek ağacıyla miniklerin hayallerine dokunuyor

 

The Ritz-Carlton, Istanbul Genel Müdürü Ela Ergin, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, 21 yıldır süren ve yeni yıla anlam katan bu özel projeden bahsederek, “Çocukların yarınlarımızın öncüleri ve geleceğimizin teminatı. Çocukları anlamak, onların hayallerini desteklemek ve mutluluklarına katkıda bulunmak yeni yıla adım atarken tüm ekibimizin en büyük arzusu. Bu yıl, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın bize yardımlaşma ve umudu paylaşma şansı sunması, The Ritz-Carlton, Istanbul ailesi için mutluluk kaynağı oldu. Çocuklarımızın sevincine ortak olmak için katkıda bulunan ve hayallerini gerçekleştiren herkese teşekkürlerimizi sunarız” diyor. 

 

Dilek Ağacı projesi kapsamında The Ritz-Carlton, Istanbul ekibine telefonla ya da e-mail yoluyla ulaşan herkes destek verebilecek.

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