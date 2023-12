Her yıl Tatler Dergisi editörleri ve seyahat yazarlarından oluşan uzman bir ekip tarafından, dünya çapında sıra dışı seyahat deneyimlerinin seçildiği prestijli Tatler Seyahat Ödülleri’nde, The Peninsula Istanbul, İstanbul Boğazı'nın kıyısında, Tarihi Yarımada manzarasına hakim benzersiz konumu ile tüm konuk ve ziyaretçilerine sunulan üstün Peninsula hizmetiyle “Dünyanın En İyi Şehir Oteli” ödülüne layık görüldü.

Ödül kazananlar, 29 Kasım Çarşamba akşamı Londra'da Tatler'ın Seyahat Editörü Delilah Khomo'nun ev sahipliğinde düzenlenen samimi bir akşam yemeği davetinde açıklandı. Tatler, The Peninsula Istanbul’un ev sahipliği yaptığı tarihi binaların güzelliğine, GALLADA’nın yaratıcı mutfağına, The Lobby'de her Pazar sunulan brunch büfesine, ve The Peninsula Spa’nın zengin bakım yelpazesine övgülerde bulundu.

The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook bu prestijli ödülle ilgili düşüncelerini; "Tatler'in 2024 Seyahat Ödülleri tarafından Dünyanın En İyi Şehir Oteli seçilmemizden dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Açılış yılımızda elde ettiğimiz bu olağanüstü başarı, ekibimizin özverisi ve dünyanın dört bir yanından gelen değerli konuklarımızın desteği olmadan bu başarı mümkün olamazdı. Dostlarımızı ve Tatler okuyucularını 2024 yılında da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." sözleriyle aktardı.

The Peninsula Istanbul Hakkında

İstanbul Boğazı'nın kıyısında, Tarihi Yarımada manzarası ile Karaköy semtinde yer alan ve üçü tarihi olmak üzere, toplam dört binadan oluşan The Peninsula Istanbul, yeni bir deniz kıyısı yaşam projesi olan Galataport’ta, Galata Kulesi, Ayasofya ve Sultanahmet Camii gibi şehrin ikonik simgelerinin yakınında konumlanıyor. Oteldeki 177 oda ve süitin çoğunda büyük pencereler, balkonlar ve özel teraslardan Boğaz manzarası izlenebilmektedir.

Ödüllü şef Fatih Tutak'ın şef direktörlüğündeki enfes Türk-Asya restoranı GALLADA, gösterişli balo salonu, geniş terasa sahip eşsiz davet alanı, açık yüzme havuzu, özel iskele, geleneksel Türk hamamı ve Marmara mermeri ile çevrili kapalı havuzun yer aldığı görkemli The Peninsula Spa ve Wellness Merkezi de sunulan zengin olanaklar arasında yer alıyor.

