Terzi dizisi demişken keşke beni de dikse!

Çağatay Ulusoy'un Terzi adlı dizisi hakkında konuşan Dilara Kırmıt “Çağatay Ulusoy çok özel bir isim, nadir isimlerden biri. Terzi demişken keşke beni de dikse. O kadar güzel yani Çağatay’dan öyle bir adım bekliyorum. Bakalım izleyeceğim güzel bir projeye benziyor” dedi.

“Çağatay Ulusoy’dan size bir telefon gelse buluşur musunuz” sorusuna ise Kımrıt “Buluşurum tabii ki, bekar bir kadınım çok yakışıklı çok güzel bir isim. Kıvanç Tatlıtuğ’u beğenmiyorum mesela. Türk kadınları çok beğeniyor ama galiba sarışınlardan hoşlanmadığım için benim için Çağatay Ulusoy daha yakışıklı” dedi.

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