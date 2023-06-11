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Ünlü model Dilara Kırmıt İstanbul'dan kaçtı

Ünlü model Dilara Kırmıt, yazın gelmesiyle İstanbul’dan kaçtı. İşte haberin detayları...

Ünlü model Dilara Kırmıt İstanbul'dan kaçtı

Podyumların tescilli kraliçesi Dilara Kırmıt, yazın gelmesiyle İstanbul’dan kaçtı.

Ünlü model Dilara Kırmıt İstanbul'dan kaçtı
Neredeyse yapılan her moda gösterisinde yer alan Dilara Kırmıt, yurt içi işlerine yurt dışı çalışmalarını da ekleyince model olarak yoğun bir sezon geçirdi.

Ünlü model Dilara Kırmıt İstanbul'dan kaçtı
Güzel model Dilara Kırmıt “Ben işimi çok severek yapıyorum ve işimin temposu ne kadar yoğun olsada beni öf diyecek kadar bunaltmıyor. Beni yoran kulisler ve kapalı kapılar arkasında yapılan dedikodular, bu kafa yorgunluğunu atmak için her yaz 4 kez kaçarım benimki tatil değil dedikodu detoksu” dedi.

Ünlü model Dilara Kırmıt İstanbul'dan kaçtı
Marmaris’ de bu yılın ilk tatil kaçamağını yapan ünlü model Dilara Kırmıt, yalnız kalmanın kendine büyük deşarj olduğunu da sözlerine ekledi.

Ünlü model Dilara Kırmıt İstanbul'dan kaçtı

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