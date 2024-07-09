 Teoman'ın 466 bin TL'ye satılan gitarını bakın hangi ünlü şarkıcı aldı?

Bosphorus Art Society’nin dün akşam gerçekleştirilen ‘Cash on the Table’ isimli müzayedesi, büyük bir heyecan ve anlamlı bir bağışla tamamlandı. Kimsesiz çocuklar için 300.000 TL’den açık artırmaya çıkan ünlü müzisyen Teoman’ın ikonik gitarı, 466.000 TL’ye sürpriz bir isim tarafından satın alındı.

Bu özel gitarın yeni sahibi, BAS Topluluk Başkanı Haldun Demirhisar’ın ve ünlü rock müzik sanatçısı Teoman’ın ortak arkadaşı Kenan Doğulu oldu. Ünlü müzisyen Kenan Doğulu, bu anlamlı bağışıyla müzayedeye damgasını vurdu.

BAS Topluluk Başkanı Haldun Demirhisar müzayede sonrası yaptığı basın açıklamasında, Teoman’ın başlattığı bu bağış geleneğinin bundan sonraki tüm müzayedelerde de devam edeceği belirtildi.

Gözler şimdi bir sonraki müzayedeye çevrildi; hangi ünlünün eşyasının kimsesiz çocuklar için açık artırmaya çıkacağı merakla bekleniyor.

Özellikle Kenan Doğulu’nun bir sonraki müzayedede muhteşem bir hatıra eşyasıyla yer alması bekleniyor. Sanatseverler ve yardımseverler için bu heyecan verici etkinlikler, Bosphorus Art Society’nin öncülüğünde devam edecek.

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