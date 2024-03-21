  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Teoman'dan yine çok konuşulacak açıklamalar! Ne zaman evleneceğini açıkladı

Teoman'dan yine çok konuşulacak açıklamalar! İşte detaylar...

Teoman'dan yine çok konuşulacak açıklamalar! Ne zaman evleneceğini açıkladı

Teoman, Nişantaşı City’s girişi görüntülendi. Daha önce sarf ettiği "Çalışmayı sevmiyorum" sözlerine yineleyen şarkıcı, "Şunu anladım. Çalışmak manasız geliyor. Çalışmayınca da insan çok sıkılıyor. Arasını bulmak lazım. Bende çok uzun yıllar çalıştım. Şimdi menajerimle de konuştum. Dört haftalık bir tatilim var. Bundan sonra maksimum konseri hedeflemeyelim. Ayda 4-5 tane konser yapalım. Hayatımızı yaşayalım. Hayatı sadece işten ibaret olarak görmeyelim dedim. Artık böyle çalışacağız" dedi. Emeklilik sonrası birçok ünlü ismin sahil kasabalarına yerleştiği hatırlatılan Teoman, "Ben onlara benzemiyorum. Tam emekli olmayacağım. Bana hiç uygun bir şey değil kasabaya falan yerleşmek. Mizaç önemli bu tarz şeylerde. Ortalıklarda dolaşmayı, kafelere gitmeyi öyle şeyleri seviyorum. Doğa falan beni açmıyor” dedi. Gençlerin yoğun sevgiliyle karşılaştığını söyleyen Teoman, nasihatlerde bulundu. Şarkıcı, "Çok kazanacağım diye kendinizi harap etmeyin" dedi.

 Teoman'dan yine çok konuşulacak açıklamalar! Ne zaman evleneceğini açıkladı


Eski yıllardaki hızlı yaşantısı hatırlatılan Teoman, “O yılları özlüyor musunuz?” şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: “Gece hayatı bitmedi tabii ama eskisi gibi değil" şeklinde konuştu. Teoman, "Hayatınızda birini görecek miyiz?" sorusuna, "Görmezsiniz artık. Evlendim, çocuğumu yaptım, artık bekarım. Biliyorsunuz 80 yaşında evleneceğim zaten. O zamana kadar gençliğimi yaşayayım diyorum. Ondan sonra evlenirim" yanıtını verdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kızlarını kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay duygularını anlattı
  Magazin

Kızlarını kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay duygularını anlattı

Mehmet Topal Down Sendromlular için verdiği iftarda sanat ve spor dünyasını buluşturdu
  Magazin

Mehmet Topal Down Sendromlular için verdiği iftarda sanat ve spor dünyasını buluşturdu

Atatürk filmi yeniden vizyona giriyor
  Magazin

Atatürk filmi yeniden vizyona giriyor

Gonca Vuslateri evlendi
  Magazin

Gonca Vuslateri evlendi

Yıldız Tilbe stadyum konseri verecek
  Magazin

Yıldız Tilbe stadyum konseri verecek

Çağlayan Topaloğlu: Müzik sektörü çöplüğe döndü
  Magazin

Çağlayan Topaloğlu: Müzik sektörü çöplüğe döndü