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Tayfun Anlar'ın en mutlu günü

İş insanı Tayfun Anlar Fransa’da Ipag Business Scholl’da okuyan kızı Mina Anlar’ın mezuniyet töreni için Fransa’ya gitti.

Tayfun Anlar'ın en mutlu günü

Tayfun Anlar 4 yıllık Fransa’da üniversite eğitimini başarılı ile bitiren kızının diplomasını alırken duygu dolu anlar yaşadı. Tören sonrası bu güzel anı ölümsüzleştirerek fotoğraf çektirdiler. 

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