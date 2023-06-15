Tayfun Anlar'ın en mutlu günü

Tayfun Anlar 4 yıllık Fransa’da üniversite eğitimini başarılı ile bitiren kızının diplomasını alırken duygu dolu anlar yaşadı. Tören sonrası bu güzel anı ölümsüzleştirerek fotoğraf çektirdiler.

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