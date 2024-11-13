 Tarkan ve Cem Yılmaz'ın eğlenceli buluşması!

Tarkan ve Cem Yılmaz, buluştu.



Megastar, o anları Instagram'dan paylaştı.



Tarkan, "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. E biraz güldük, eğlendik de tabii...

İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" dedi.

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