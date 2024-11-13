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Tarkan ve Cem Yılmaz'ın eğlenceli buluşması!

Tarkan ve Cem Yılmaz'ın eğlenceli buluşması! İşte detaylar...

Tarkan ve Cem Yılmaz'ın eğlenceli buluşması!

Tarkan ve Cem Yılmaz, buluştu.

Tarkan ve Cem Yılmaz'ın eğlenceli buluşması!
Megastar, o anları Instagram'dan paylaştı.

Tarkan ve Cem Yılmaz'ın eğlenceli buluşması!
Tarkan, "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. E biraz güldük, eğlendik de tabii...

 Tarkan ve Cem Yılmaz'ın eğlenceli buluşması!

İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" dedi.

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