Tarkan'dan 2025 mesajı!

Tarkan, 2025 mesajı verdi.



Instagram'dan paylaşım yapan sanatçı, "Yeni bir yıl değil, yeni alışkanlıklarınız değiştirir sizi.



Değiştirin hoşunuza gitmeyen alışkanlıklarınızı,yenileyin kendinizi.. Kuru kuru yeni yıldan medet ummayın" dedi.

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