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Tarkan'dan 2025 mesajı!

Tarkan'dan 2025 mesajı! İşte detaylar...

Tarkan'dan 2025 mesajı!

Tarkan, 2025 mesajı verdi.

Tarkan'dan 2025 mesajı!
Instagram'dan paylaşım yapan sanatçı, "Yeni bir yıl değil, yeni alışkanlıklarınız değiştirir sizi.

Tarkan'dan 2025 mesajı!
Değiştirin hoşunuza gitmeyen alışkanlıklarınızı,yenileyin kendinizi.. Kuru kuru yeni yıldan medet ummayın" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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