Söz ve müziği Tarkan Aslan'a ait olan "Öyle Olsun", duygusal bir atmosfer içerisinde dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Şarkının düzenlemesini Tuomo Korander ve Tommi Vatanen gerçekleştirirken, dağıtım şirketi olarak ONErpm Türkiye ile işbirliği yapıldı. Klipte Türkiye’nin 100. Yılına özel Türk bayraklı sürpriz jest yapıldı.

Sanatçının kendine özgü tarzı ve güçlü sesi, dinleyicileri derin duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. "Öyle Olsun", aşkın karmaşıklığını ve yaşamın uslanmaz sürprizlerini anlatan etkileyici bir söz yapısına sahip.

Genç yaşına rağmen, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda aldığı konservatuvar ve şan eğitimleri ile müzik dünyasındaki yeteneğini daha da pekiştiren Tarkan Aslan, Z kuşağını temsil ederek Türk pop müziğine yeni bir soluk getiriyor.

Tarkan Aslan, TikTok platformunda elde ettiği 35,4 milyon beğeni ve 755,8k takipçi ile gençler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Ayrıca, global pop müzik grubu "Now United" finallerine kalarak uluslararası alanda da kendini kanıtladı ve başta Brezilya olmak üzere birçok ülkede adını duyurarak geniş bir hayran kitlesi edindi.

Öyle Olsun'un, Tarkan Aslan'ın müzik kariyerindeki önemli bir dönemeç olduğu söylenebilir. Sanatçı, müzikseverlere duygusal ve enerjik bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

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