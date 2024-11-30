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Tanem Sivar oyunculuğa geri dönüyor mu?

Ünlü sunucu ve oyuncu Tanem Sivar oyunculuğa geri dönüyor mu? İşte detaylar...

Tanem Sivar oyunculuğa geri dönüyor mu?

Oyuncu ve sunucu Tanem Sivar, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

 Tanem Sivar oyunculuğa geri dönüyor mu?

Bodrum'da yaşayan sunucu, "Çocuklar eğitimleri tamamlamaları ve mutlu olduğumuz için oradayız. Ben ayda ez az 2-3 kere işlerim nedeniyle İstanbul'a geliyorum. Şu an havaalanından geldim" dedi.

 Tanem Sivar oyunculuğa geri dönüyor mu?

Oyunculukla ilgili konuşan Sivar, "Bir projem vardı. Bir kere yaptım tam yaptım. Türkiye'nin en iyi kadın oyuncularıyla bir aradaydım. 'Umutsuz Ev Kadınları'ydı, 7-8 bölüm konuk oldum" diye konuştu.

Tanem Sivar oyunculuğa geri dönüyor mu?
Sunucu, "Bir daha oyunculuk düşünmez misiniz?" sorusuna, "Evde hayatımın oyununu oynuyorum çocuklarla... İki küçük çocuk ve okulları var. Orada bol bol spor, sanat ve doğanın içinde yaşam. Bodrum iki çocukla bana iyi geldi. Hem kariyer hem çocuk oluyor. Zor oluyor ama oluyor. Ben hiç iş hayatımı bırakmayı düşünmedim. Eşim bana bu konuda çok destek oluyor" yanıtını verdi.

Tanem Sivar oyunculuğa geri dönüyor mu?
TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEMİŞ EMSAL KARAR ÇIKMIŞTI
Kadın haklarıyla ilgili Sivar, "Kadın, çocuk ve hayvan haklarını yakından takip ediyorum. Hepsinin gerçekten iyi olmadığına hemfikiriz. Çok ciddi bir şeylerin değişmesi ve kararların alınması gerekiyor. Güzel bir tablo içerisinde değiliz" dedi.

 Tanem Sivar oyunculuğa geri dönüyor mu?

Geçtiğimiz yıllarda Marmaris'deki evlerinde eşi Edhem Dirvana ile olan köpeklerini, komşularının zehirlemesi nedeniyle açtığı dava hakkında sunucu, "Türkiye'de görülmemiş emsal karar çıkmıştı. Ne yazık ki kendisi yurt dışına çıkmış, cezasını çekmedi. Üzücü ve zor günlerdi.

Tanem Sivar oyunculuğa geri dönüyor mu?
Başkalarına da örnek olacak karar olması bizi mutlu etti ama sonraki sürecin devamı ne yazık ki gelmedi. O dönem Türkiye'nin her yerinden mektuplar almıştık" açıklamasını yaptı.

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