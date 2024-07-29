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Tanburi Cemil Bey'in anma gecesine ünlü akını

Türk müziğinin öncü isimlerinden, yaylı tamburun mucidi ve virtüözü Tanburi Cemil Bey, Musiki Eğitim Vakfı’nın düzenlediği gecede anıldı.

Tanburi Cemil Bey'in anma gecesine ünlü akını

Musiki Eğitim Vakfı, Türk müziğinin öncü isimlerinden, yaylı tamburun mucidi ve virtüözü Tanburi Cemil Bey’i, önceki Pazar günü Büyükada Taş Mektep’te düzenlediği özel bir konserle andı. 

Tanburi Cemil Bey'in anma gecesine ünlü akını

Vakfın düzenlediği özel geceye Nilsu Berfin Aktaş, Hande Soral, Murat Aygün gibi isimler katıldı.

Tanburi Cemil Bey'in anma gecesine ünlü akını

 

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