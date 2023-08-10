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Tan Taşçı kaza yaptı!

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı kaza yaptı! İşte detaylar...

Tan Taşçı kaza yaptı!

Tan Taşçı, Bucak Antalya Karayolu Alparslan Türkeş Bulvarında sabah 06.30 sularında trafik kazasına karıştı.

 Tan Taşçı kaza yaptı!

Volvo araçta Bulunan Mahmut Emre, Ecmel Kayahan ve Sanatçı Tan Taşçı Yaralandı . Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tan Taşçı kaza yaptı!

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