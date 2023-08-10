 Tan Taşçı kaza yaptı!

Tan Taşçı, Bucak Antalya Karayolu Alparslan Türkeş Bulvarında sabah 06.30 sularında trafik kazasına karıştı.

Volvo araçta Bulunan Mahmut Emre, Ecmel Kayahan ve Sanatçı Tan Taşçı Yaralandı . Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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