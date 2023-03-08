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Tan Saplantılı Hayranıyla Başı Dertte

Şarkıcı Tan Taşçı, sürekli mesajlar atan, kendisini takip eden, konserlerine giderek taşkınlık çıkaran ve en son aracına saldıran saplantılı hayranı Nurşan Ç. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tan Saplantılı Hayranıyla Başı Dertte

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Taşçı’nın avukatı Serkan Toper, “Hayranlık sınırını aşan Nurşan Ç.,’nin ısrarlı bir şekilde takip ve tacizleri nedeniyle müvekkil psikolojik şiddete maruz kalmış ve can güvenliğinden endişe duymaya başlamıştır. Nurşan Ç., müvekkil ile bir ilişki yaşadığına kendisini inandırmıştır. Nurşan Ç.’nin hem müvekkilin hayatına hem de kendine zarar vermesinden endişe duymaktayız” dedi.

Tan Saplantılı Hayranıyla Başı Dertte

Savcılık, Nurşan Ç. hakkında soruşturma başlatırken, aile mahkemesi de 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Karara itiraz eden Nurşan Ç. ise iddiaları reddetti. Ancak mahkeme, Nurşan Ç.’nin itirazını reddetti.

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