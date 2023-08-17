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Süperstar Ajda Pekkan'ın şarkıları Boğaz'da yankılandı

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, sahnesinde Türk Pop Müziği’nin süperstarı Ajda Pekkan’ı ağırladı.

Süperstar Ajda Pekkan'ın şarkıları Boğaz'da yankılandı

2.5 saat aralıksız şarkılarını söyleyen Ajda Pekkan, Kuruçeşme’yi dolduran İstanbullulara müzik ziyafeti sundu. Süperstar, muhteşem enerjisiyle ışıldadığı sahnesinde yorumu ve performansıyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Süperstar Ajda Pekkan'ın şarkıları Boğaz'da yankılandı

AJDA AŞKI KURUÇEŞME’Yİ SARDI

Ajda Pekkan’ın yoğun istek üzerine dördüncü kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava, kapasitesinin üstünde ağırladığı müzikseverle hınca hınç doldu. Yıllardır zirvenin tek sahibi olan Süperstar, ‘Ah Ne Varsa’ şarkısıyla konserin startını verdi. Yıllara meydan okuyan şarkılarının yanı sıra tarzıyla da her zaman ikon olan Pekkan, cesur ve iddialı sahne kostümüyle farkını bir kez daha ortaya koydu.

Süperstar Ajda Pekkan'ın şarkıları Boğaz'da yankılandı

Ünlü modacı Burcu Sedef imzalı fırfırlı, pudra renkli şık pantolonunu, transparan ve kolları otrişli korsesiyle tamlayan Pekkan, yine göz kamaştırdı. Ara ara hayranlarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen süperstar, “Biliyorsunuz Kuruçeşme bizim çok keyif aldığımız bir mekan…Çok başka bir büyüsü var buranın…Farklı bir şekilde heyecanlanıyorum.” sözleriyle tüm sevenlerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Sevenleriyle dertleşen Pekkan, “Bu gece birbirimize soru sorsak, cevap versek…Çünkü o kadar çok özledim ki sizlerle sohbet etmeyi. Sizleri seviyorum.” sözlerine yer verdi.

Dünden bugüne kült olmuş parçalarıyla Kuruçeşme’de ışıldayan ünlü sanatçı, ‘Moda Yolunda’, ‘Milyonzade’ şarkılarıyla Yeşilçam’a götürdü, nostalji rüzgarları estirdi.  ‘Vitrin’, ‘Yakar Geçerim’ ile de eğlenceyi doruklara çıkardı.

 

 

 

 

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