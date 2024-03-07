  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

SuperFresh, çocukların ‘Pizza Aşkı’nı kutladı

Türkiye’yi dondurulmuş pizza ile tanıştıran sektörün lider markası SuperFresh; “Pizza Aşkı” iletişim platformuyla sahiplendiği pizza kategorisini, bu yıl KidZania’da yer alan SuperFresh Pizza Şefleri Atölyesi’ne “Çocukların Pizza Aşkı Bambaşka” mesajıyla taşıdı. Atölyede kendi pizzalarını hazırlayan çocuklar, hayal güçlerinden yola çıkarak pizza aşkını resimlerine yansıttı.

SuperFresh, çocukların ‘Pizza Aşkı’nı kutladı

Dondurulmuş gıda sektörünün Türkiye’de kurucu ve lider markası SuperFresh, uzun yıllardır ilgiyle takip edilen “Pizza Aşkı" platformunu çocuklarla buluşturdu. 

SuperFresh, çocukların ‘Pizza Aşkı’nı kutladı

“Pizza Aşkı” iletişim platformuyla sahiplendiği ve açık ara lider olduğu pizza kategorisini “Çocukların Pizza Aşkı Bambaşka” mesajıyla KidZania’daki SuperFresh Pizza Şefleri Atölyesi’ne taşıyan SuperFresh, burada düzenlediği etkinliklerle hem gelecek nesilleri sürdürülebilir üretim konusunda bilinçlendirmeyi hem de çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. 

SuperFresh, çocukların ‘Pizza Aşkı’nı kutladı

Sömestr döneminden itibaren başlayan bu keyifli etkinliklerde, SuperFresh Pizza Şefleri Atölyesi’ne katılan çocuklar hem kendi elleriyle pizza yaptılar hem de pizzaya aşklarını çizim atölyesinde resmetme fırsatı buldular. Atölyede gönüllerince zaman geçiren çocuklar, SuperFresh’in sürdürülebilir üretim yolculuğu ve pizza üretim süreci hakkında da ayrıntılı bilgi edindi. Türkiye’nin en çok haneye giren pizza markası SuperFresh, atölye çalışmaları aracılığıyla çocukların iletişim, analitik düşünme, motor becerilerinin gelişimine destek olurken, aynı zamanda geleceğin pizza şeflerine gerçek bir deneyim ortamı yaşatmaya devam ediyor. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hande Erçel Ficci Frames’de onur konuğu oldu!
  Magazin

Hande Erçel Ficci Frames’de onur konuğu oldu!

Yapımcılar peşine düştü
  Kültür - Sanat

Yapımcılar peşine düştü

Hadise bakın neden fotoğrafını sildi?
  Magazin

Hadise bakın neden fotoğrafını sildi?

‘Neyzen’ 50 oyunla Türkiye’yi karış karış dolaştı!
  Magazin

‘Neyzen’ 50 oyunla Türkiye’yi karış karış dolaştı!

Sıla’dan duyarlı davranış
  Magazin

Sıla’dan duyarlı davranış

Bengü kıskandığı şarkıyı açıkladı!
  Magazin

Bengü kıskandığı şarkıyı açıkladı!