  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Süleyman Orakçıoğlu, hemşerisi Hakan Tosun’u yalnız bırakmadı

Süleyman Orakçıoğlu, hemşerisi Hakan Tosun’u yalnız bırakmadı

Süleyman Orakçıoğlu, hemşerisi Hakan Tosun’u yalnız bırakmadı

 

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından iş insanı Süleyman Orakçıoğlu, Elazığlı hemşerisi ve dostu şarkıcı Hakan Tosun’un yeni şarkısı Dur Gitme'nin tanıtımına katıldı.

Süleyman Orakçıoğlu, hemşerisi Hakan Tosun’u yalnız bırakmadı

Ortaköy Konyalı Ferdi Usta’da gerçekleşen tanıtımda Süleyman Orakçıoğlu ve Hakan Tosun bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken çok sayıda seçkin sima lansmanda yer aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Engin Gül’den duygu dolu albüm
  Magazin

Engin Gül’den duygu dolu albüm

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 90 yaşında!
  Hayatın İçinden

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 90 yaşında!

Ocakbaşında konu spor ve sanat
  Magazin

Ocakbaşında konu spor ve sanat

Teoman'dan sürpriz proje! İlginç bir şey olacak
  Magazin

Teoman'dan sürpriz proje! İlginç bir şey olacak

Sneaker Ne Zaman Giyilir?
  Hayatın İçinden

Sneaker Ne Zaman Giyilir?

Gökhan Türkmen Avrupa turnesine çıkıyor!  
  Magazin

Gökhan Türkmen Avrupa turnesine çıkıyor!  