Suadiye yeniden sahalara geri döndü

Göz alıcı yeni fotoğrafları ile duyurusu yapılan Suadiye'nin şarkısının adı 'Uçurum'. Minimal bir sound ve günümüz modern bakış açısı ile hazırlanan Uçurum, 2024 yılı içinde yayınlanacak teklilerin sade ama iddialı olarak 26 Ocak'ta tüm dijital dünyada yerini alıyor.

Suadiye’nin prodüktörlüğünü Harun Akbulut’un yaptığı, sözü Gökçe Kırgız’a, müziği ve aranjesi Özkan Meydan’a ait olan yeni şarkısı Uçurum Akbulut Sanat Etiketi ile müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Alternatif, retro pop tarzında slow bir şarkı olan Uçurum’un klibi Yusuf Can Özbilen tarafından çekildi.

Birbirinden incelikli işler hediye eden Suadiye, Uçurum'da yeni bir müzikal dil kullanıyor. Dinleyeni farklı bir moda sürükleyen şarkının devamında Suadiye, sürprizleri ile adından sıkça bahsettirecek.

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