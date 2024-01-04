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Şu an ekranda olmayan Pelin Akil'den flaş itiraf: Sokaklarda...

Şu an ekranda olmayan Pelin Akil'den flaş itiraf. İşte detaylar...

Şu an ekranda olmayan Pelin Akil'den flaş itiraf: Sokaklarda...

Oyuncu Pelin Akil, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Diş hekiminden çıktığını söyleyen oyuncu, "Umarım garip görünmüyorumdur. Çürük tedavisiydi. Buraya kuzenime doğum günü hediyesi bakmaya geldim" dedi. Yeni yıl mesajı veren Akil, "Başta sağlık... Sağlıktan daha önemli bir şey yok. Başta çocuklarım, ailem ve herkes için sağlık diliyorum. Sonrasında huzur ve bereket diliyorum. Olaysız ve sorunsuz bir yıl olsun Türkiye olarak... Güzel haberler alalım" diye konuştu.

Şu an ekranda olmayan Pelin Akil'den flaş itiraf: Sokaklarda...
ÇOCUKLARIMIZLA EVDEYDİK
2024'ü İstanbul'da karşıladığını söyleyen Akil, "Çocuklarımızla evdeydik. Biz tombala ve 'Evet-hayır' yarışması oynadık. Eskiyi yaşatmaya çalışıyoruz. Eşimle konuşuyoruz, 'Haftada bir bizde toplanalım ve ailemizi daha çok davet edelim' diyoruz. Bize öyle geçti, bizden de çocuklarımıza öyle geçsin. Eskiden bayramlarda ailelerimizle olurduk" şeklinde konuştu.

Şu an ekranda olmayan Pelin Akil'den flaş itiraf: Sokaklarda...
İÇİME SİNEN BİR ŞEY OLMADI
Senaryolar okuduğunu belirten oyuncu, "Dizi projeleri geliyor. İçime sinen bir şey olmadı ama... Çalışmayı çok seviyorum. Bir mobilya markasının yüzü oldum. Reklam çekimini yaptık, onun için de heyecanlıyım. Dijital platformda işlerimiz oluyor onun dışında bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Şu an ekranda olmayan Pelin Akil'den flaş itiraf: Sokaklarda...

SOKAKLARDA KAYBOLMAYI SEVİYORUM
Akil, "Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Sık sık ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Çocuklarımın bu anlarına kıymet veriyorum. Buradan da onların yanına geçeceğim. Kendime de vakit ayırmayı seviyorum. Sokaklarda gezmeyi ve kaybolmayı da seviyorum. Dolu bir yıl olsun" yanıtını verdi.

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