Sosyal Medya Ebru Şahin'i Konuştu

Ebru Şahin, dün akşam Star ekranlarında yayınlanan Yüz Yıllık Mucize dizisi ile seyirciden tam not aldı. Dizinin yayınlanan ilk bölümün ardından Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girerek trend topic olan Ebru Şahin sosyal medyada da yakın ilgi ile takip ediliyor.

Twitter'da trend topic olarak gündem olan Ebru Şahin, güzelliğiyle de hayranlarından övgü aldı.

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