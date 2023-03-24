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Sosyal Medya Ebru Şahin'i Konuştu

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile ünlü oyuncu Birkan Sokullu'nun başrolünü paylaştığı Yüz Yıllık Mucize, 23 Mart akşamı Star TV'de izleyiciyle buluştu. Şahin, sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Sosyal Medya Ebru Şahin&#039;i Konuştu

Ebru Şahin, dün akşam Star ekranlarında yayınlanan Yüz Yıllık Mucize dizisi ile seyirciden tam not aldı. Dizinin yayınlanan ilk bölümün ardından Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girerek trend topic olan Ebru Şahin sosyal medyada da yakın ilgi ile takip ediliyor.

Sosyal Medya Ebru Şahin&#039;i Konuştu

Twitter'da trend topic olarak gündem olan Ebru Şahin, güzelliğiyle de hayranlarından övgü aldı.

Sosyal Medya Ebru Şahin&#039;i Konuştu

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