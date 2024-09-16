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'Sorgu' dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

'Sorgu' dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. İşte detaylar...

'Sorgu' dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrolünü paylaştığı TOD STUDIOS imzalı 'Sorgu' dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

 'Sorgu' dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

Projede, sorgu biriminin tek kadın memuru olan Cihan Manoğlu'nun (Hazal Kaya) babası Hayati, ölü bulunur.

 

'Sorgu' dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı
Dosya Metin Yazıcı'ya (Çağlar Ertuğrul) verilmesinden sonra ikili, kendilerini duygusal bir sınavın içinde bulur.

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