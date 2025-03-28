  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Soner Sarıkabadayı’dan yeni şarkı: Dönemem Ona

Soner Sarıkabadayı'nın  yeni hit şarkısı “Dönemem Ona”  dinleyenleriyle buluştu.

Soner Sarıkabadayı’dan yeni şarkı: Dönemem Ona

 

Müzik sektöründeki en uzun soluklu hit parçaların altında imzası bulunan Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı “Kendileri” ve “Seviyo muyuz?” hitleri ve bu yıl yayınladığı “Mevzu Derin” hitinden sonra “dönemem ona” ile yeniden dinleyenleri ile buluşturdu. 

Soner Sarıkabadayı’dan yeni şarkı: Dönemem Ona

Sözleri ve Müzikleri Soner Sarıkabadayı'ya ait olan “Dönemem Ona”nın düzenlemesi Efe Can tarafından, mastering çalışması ise Ludwig Maier  tarafından gerçekleştirildi. 

Soner Sarıkabadayı’dan yeni şarkı: Dönemem Ona

Fotoğraflar ve kapak görseli başarılı fotoğraf sanatçısı Halil Güzel’in imzasını taşıyor. Stil danışmanlığını Sinan Aras’ın yaptığı şarkının klibinde yönetmen koltuğunda son yılların en üretken yönetmeni Selim Akar oturuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özlem ve yalnızlığın şarkısı
  Magazin

Özlem ve yalnızlığın şarkısı

İki yakanın güzelleri dostluk için yarışacaklar
  Magazin

İki yakanın güzelleri dostluk için yarışacaklar

Yılmaz Morgül’den huzurevi sakinlerine bayram ziyareti
  Magazin

Yılmaz Morgül’den huzurevi sakinlerine bayram ziyareti

Omega-3 Depresyonu Engelliyor, Hafızayı Güçlendiriyor
  Yaşam - Sağlık

Omega-3 Depresyonu Engelliyor, Hafızayı Güçlendiriyor

Zeynep Alkan kafasını ve yüzünü bakın neden böyle kapattı?
  Magazin

Zeynep Alkan kafasını ve yüzünü bakın neden böyle kapattı?

Pelin Akil eşi Anıl Altan ile ilgili boşanma sorularına bakın ne dedi?
  Magazin

Pelin Akil eşi Anıl Altan ile ilgili boşanma sorularına bakın ne dedi?