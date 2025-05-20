 Soner Arıca ile coşkulu kutlama

Soner Arıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ordu’da sahne aldı.

Arıca, repertuvarında yer verdiği birbirinden özel şarkıları Ordu Akyazı Sahili Etkinlik Alanı’nı tıklım tıklım dolduran



5 bin kişilik dev koro eşliğinde söyledi.

Sanatçı, gecenin finalini izleyenlerle hep bir ağızdan söylediği, sözleri ve müziği kendine ait olan,



Cumhuriyet Marşı ile yaptı.

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