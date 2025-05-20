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Soner Arıca ile coşkulu kutlama

Soner Arıca ile coşkulu kutlama. İşte detaylar...

Soner Arıca ile coşkulu kutlama

Soner Arıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ordu’da sahne aldı.

 Soner Arıca ile coşkulu kutlama

Arıca, repertuvarında yer verdiği birbirinden özel şarkıları Ordu Akyazı Sahili Etkinlik Alanı’nı tıklım tıklım dolduran

 Soner Arıca ile coşkulu kutlama


5 bin kişilik dev koro eşliğinde söyledi.

 Soner Arıca ile coşkulu kutlama

Sanatçı, gecenin finalini izleyenlerle hep bir ağızdan söylediği, sözleri ve müziği kendine ait olan,

 Soner Arıca ile coşkulu kutlama


Cumhuriyet Marşı ile yaptı.

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