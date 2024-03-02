Soner Arıca 1000 kadınla tek nefes oldu

8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”nde Soner Arıca’nın yazdığı “Cumhuriyet Marşı”nı okumaya hazırlanan, değişik yaş gruplarından 1000 kadından oluşan, 1000 Ses Tek Nefes Korusu’nu provalarda ziyaret Arıca, “Cumhuriyet Marşı”nı aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de olduğu kadınlarla birlikte seslendirdi.

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