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Sokak hayvanları için buluştular

Genç ve başarılı iş kadını Emel Barut’un sahibi olduğu Mecen Medya’nın önderliğinde önceki gün sokak hayvanları için düzenlenen yardım gününde cemiyet hayatı duyarsız kalmadı.

Sokak hayvanları için buluştular

Bu anlamlı organizasyonun ev sahipliğini ise Erol ve Varol Kaynar ve Kerem Çakıroğlunun sahibi olduğu boğazın lüks mekanı Sortie de gerçekleşti. Ünlü şarkıcı Ömür Gedik’in kurucusu olduğu Haçiko derneğide etkinlikte yer aldı.

Sokak hayvanları için buluştular

Cemiyet hayatının önde gelen iş insanları ünlü müzayedeci Uğur Batur’un sokak hayvanlarına yardımı için yapılan açık artırma ile satışa sunduğu bir çok antika eseri satın alarak sokak hayvanlarına önemli bir destek sağladı.

Organizasyon sonunda gazetecilere açıklama yapan iş kadını Emel Barut “bugün oldukça verimli ve duyarlı bir güne imza attık sessiz çığlıkların sesi olduk dostlarımızla ve sokakta bulunan onlarca hayvanlarımıza hem rehabilitasyon hem de mama olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız” dedi

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