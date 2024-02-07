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SnobMagazin.com

 Sneaks Up’ta Sevgililer Günü heyecanı yaşanıyor

Her yıl 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer Günü’nde çiftler birbirlerine olan sevgi ve bağlılıklarını dile getirirken, sevdikleri için en özel hediyeyi seçmek istiyor. Bu yıl da Sevgililer Günü yaklaşırken çiftlerin hediye alışverişleri hızlandı ve herkes sevdikleri için en kullanışlı ve avantajlı hediye alternatiflerini araştırmaya başladı. Hediye arayışında olan çiftleri sokağın renkli dünyasına davet eden Sneaks Up’ın koleksiyonlarında, 500’ü aşkın ürün seçkisiyle 14 Şubat ruhunu yansıtan hediye alternatifleri ön plana çıkıyor.

 Sneaks Up’ta Sevgililer Günü heyecanı yaşanıyor

İsmini sneaker tutkusundan alan ve spor & sokak modasını sahiplenen Sneaks Up dünyaca ünlü markaların en trend ayakkabı, giyim, aksesuar ve özel koleksiyonlarıyla, Sevgililer Günü için hediye almak isteyenlere sportif ve şık alternatifler sunuyor. Sokağın ruhunu yansıtan capcanlı renklere stilinde yer verenlere de, Sevgililer Günü için kırmızıdan şaşmak istemeyen moda tutkunlarına da hitap eden hediye seçenekleri, Sneaks Up’ta sizi ve sevdiklerinizi bekliyor.

 Sneaks Up’ta Sevgililer Günü heyecanı yaşanıyor

Hem şık hem konforlu hediye alternatifleri

Sneaks Up ile Sevgililer Günü için gösterdiğiniz özeni ve sevginizi yansıtan hem şık hem de konforlu bir hediye seçimi yapabilirsiniz. Sneaks Up mağazalarında Sevgililer Günü için hediye önerileri raflarda boy göstermeye başlarken, online ürün kategorilerinde de yerini aldı.

 Sneaks Up’ta Sevgililer Günü heyecanı yaşanıyor

Sevdiklerinin attığı her adımın konforlu olmasını isteyenler sneaker’lara yönelirken, Nike Air Force 1, Jordan Air 1 Low, Asics Gel Kayano, Nike Dunk, Nike W Af1 Shadow, Puma Palermo ve Puma X Fenty Creeper modelleri sezonun ikonik ve göz dolduran modelleri arasında yer alıyor.

 Sneaks Up’ta Sevgililer Günü heyecanı yaşanıyor

14 Şubat kırmızısı ve siyahın şıklığı bir arada

Sneaks Up’ın ikonik sneaker modellerinde; aşkın, enerjinin ve tutkunun rengi olarak bilinen kırmızı rengin canlılığı; sade, zarif ve sofistike bir tarzı vurgulamak için tercih edilen siyahın şıklığıyla birleşiyor.

Hava gri ama sokak renkli

Kış mevsimi genellikle soğuk ve gri bir atmosferle ilişkilendirilse de, sokağın renkleri hep canlı. Sokaklara veda edip eve kapanmak yerine, Sneaks Up’ın sokak modasını öne çıkaran ürünleriyle kış mevsimine uygun giyinerek, sevgilinizle birlikte kışın gri atmosferine canlılık ve renk katabilirsiniz. Kırmızı Jordan hoodie ve sneaker ile tamamlanan spor -şık kombininizle bu kış, aşkı sokaklarda yaşamak sizin elinizde!

 Sneaks Up’ta Sevgililer Günü heyecanı yaşanıyor

Sevgililer Günü için hediye arayışındaysanız, spor perakendesinin yenilikçi markası Sneaks Up mağazalarına uğramayı, mobil uygulamasını ve www.sneaksup.com web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın!

 

 

 

 

 

 

 

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