  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Slovakya ve Türkiye arasında kültürlerarası bir sofra buluşması  

Slovakya ve Türkiye arasında kültürlerarası bir sofra buluşması

Slovakya ve Türkiye arasında kültürlerarası bir sofra buluşması  

Slovakya ve Türkiye’nin zengin kültürel mirası ve gastronomik gelenekleri, ilki Bratislava’da ikincisi İstanbul’da düzenlenen özel iki davetle aynı sofrada buluştu.

 Slovakya ve Türkiye arasında kültürlerarası bir sofra buluşması  

Davetler, Slovakya Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sayın Jozef Ráž, Türkiye Cumhuriyeti’nin Slovakya Büyükelçisi Sayın Erkan Özoral ve Slovakya’nın Türkiye Fahri Konsolosu Sayın Levent Erdoğan ev sahipliğinde, Two Cultures, One Feast – Two Cuisines, One Table başlığıyla gerçekleşti.

 Slovakya ve Türkiye arasında kültürlerarası bir sofra buluşması  

(Türkiye Cumhuriyeti Slovakya Büyükelçisi Erkan Özoral - Slovakya Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Jozef Raz - Slovakya Cumhuriyeti Türkiye Fahri Konsolosu Levent Erdoğan)


Proje kapsamında, iki ülkenin modern ve yenilikçi mutfak ekipleri, Beca Istanbul ve Baroza Restaurant & Bistro’yu bir araya geldi; iki ekip, Bratislava’da gerçekleşen ilk davette Türk Mutfağının; İstanbul ayağındaysa Slovak Mutfağının modern bir dille yeniden yorumlandığı bir gastronomi deneyimi tasarladı.

 Slovakya ve Türkiye arasında kültürlerarası bir sofra buluşması  


Her iki ülkenin mutfak kültürünü yansıtan özgün lezzetler, tarihi ve kültürel ögeler eşliğinde misafirlere sunuldu. Diplomatik çevreler, iş dünyası temsilcileri ve kültürel aktörlerin katılımıyla, Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı; iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği bağlarının pekişmesi sağlandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kral Kaybederse'nin Meryem'i Ferhan Gülşah Varlıoğlu, sokakta nasıl tepkiler alıyor?
  Magazin

Kral Kaybederse'nin Meryem'i Ferhan Gülşah Varlıoğlu, sokakta nasıl tepkiler alıyor?

Buray’dan özgüvenli çıkış
  Magazin

Buray’dan özgüvenli çıkış

Moodist Psikoloji ve Nöroloji Hastanesi Klinik Psikoloğu Beste Hasırcı: Anoreksiya basit bir yeme sorunu değil, yardım çağrısıdır
  Yaşam - Sağlık

Moodist Psikoloji ve Nöroloji Hastanesi Klinik Psikoloğu Beste Hasırcı: Anoreksiya basit bir yeme sorunu değil, yardım çağrısıdır

İspanya'da Şeyma Korkmaz'a büyük ilgi
  Magazin

İspanya'da Şeyma Korkmaz'a büyük ilgi

Vize mağduriyeti sinemacıları da etkiledi
  Gündem

Vize mağduriyeti sinemacıları da etkiledi

Bennu Yıldırımlar ressam Hülya Düzenli’yi yalnız bırakmadı
  Kültür - Sanat

Bennu Yıldırımlar ressam Hülya Düzenli’yi yalnız bırakmadı